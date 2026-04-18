Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Feira de Santana abre leilão de bens a partir de R$ 50; veja

Disputa acontece no dia 8 de maio, a partir das 13h, pela internet

Isabela Cardoso
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Um dos carros leiloados na disputa
Um dos carros leiloados na disputa -

A Prefeitura de Feira de Santana anunciou a realização de um leilão eletrônico para a venda de bens móveis que não têm mais utilidade para a administração pública. A disputa acontece no dia 8 de maio, a partir das 13h, pela internet, com valores iniciais que começam em R$ 50.

De acordo com o município, o processo seguirá o critério de maior lance, permitindo que os participantes concorram pelos lotes já disponíveis. As ofertas estão abertas desde o dia 14 de abril, e será realizado de forma online, por meio das plataformas www.jonasleiloeiro.com.br e www.mgl.com.br.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O leilão reúne uma variedade de produtos:

  • veículos (carros e motocicletas);
  • móveis;
  • equipamentos eletrônicos;
  • materiais de escritório.

Os bens estão agrupados em lotes e serão vendidos nas condições atuais, sem garantia ou possibilidade de troca.

Para quem deseja avaliar melhor os itens antes de participar, a prefeitura liberou visitação presencial em dois pontos da cidade: a garagem municipal, localizada no bairro São João, e o Estádio Joia da Princesa, no bairro Jardim Cruzeiro.

A orientação é que os interessados façam uma análise prévia do estado de conservação dos produtos antes de dar qualquer lance. Em caso de dúvidas, o edital pode ser consultado junto à Divisão de Regulação de Tombamento, na Avenida Sampaio, no centro, durante o horário comercial.

As regras completas, bem como a descrição detalhada dos lotes, estão disponíveis no Diário Oficial do Município. Os lotes podem ser conferidos neste link oficial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana leilão online

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Um dos carros leiloados na disputa
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Um dos carros leiloados na disputa
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

Um dos carros leiloados na disputa
Play

Caso Itambé: motorista teria se desentendido com passageiros e deixado local do acidente

Um dos carros leiloados na disputa
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

x