Feira de Santana abre leilão de bens a partir de R$ 50; veja

Um dos carros leiloados na disputa - Foto: Divulgação | Prefeitura de Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana anunciou a realização de um leilão eletrônico para a venda de bens móveis que não têm mais utilidade para a administração pública. A disputa acontece no dia 8 de maio, a partir das 13h, pela internet, com valores iniciais que começam em R$ 50.

De acordo com o município, o processo seguirá o critério de maior lance, permitindo que os participantes concorram pelos lotes já disponíveis. As ofertas estão abertas desde o dia 14 de abril, e será realizado de forma online, por meio das plataformas www.jonasleiloeiro.com.br e www.mgl.com.br.

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O leilão reúne uma variedade de produtos:

veículos (carros e motocicletas);

móveis;

equipamentos eletrônicos;

materiais de escritório.

Os bens estão agrupados em lotes e serão vendidos nas condições atuais, sem garantia ou possibilidade de troca.

Para quem deseja avaliar melhor os itens antes de participar, a prefeitura liberou visitação presencial em dois pontos da cidade: a garagem municipal, localizada no bairro São João, e o Estádio Joia da Princesa, no bairro Jardim Cruzeiro.

A orientação é que os interessados façam uma análise prévia do estado de conservação dos produtos antes de dar qualquer lance. Em caso de dúvidas, o edital pode ser consultado junto à Divisão de Regulação de Tombamento, na Avenida Sampaio, no centro, durante o horário comercial.

As regras completas, bem como a descrição detalhada dos lotes, estão disponíveis no Diário Oficial do Município. Os lotes podem ser conferidos neste link oficial.