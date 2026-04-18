BAHIA
Feira de Santana abre leilão de bens a partir de R$ 50; veja
Disputa acontece no dia 8 de maio, a partir das 13h, pela internet
A Prefeitura de Feira de Santana anunciou a realização de um leilão eletrônico para a venda de bens móveis que não têm mais utilidade para a administração pública. A disputa acontece no dia 8 de maio, a partir das 13h, pela internet, com valores iniciais que começam em R$ 50.
De acordo com o município, o processo seguirá o critério de maior lance, permitindo que os participantes concorram pelos lotes já disponíveis. As ofertas estão abertas desde o dia 14 de abril, e será realizado de forma online, por meio das plataformas www.jonasleiloeiro.com.br e www.mgl.com.br.
O leilão reúne uma variedade de produtos:
- veículos (carros e motocicletas);
- móveis;
- equipamentos eletrônicos;
- materiais de escritório.
Os bens estão agrupados em lotes e serão vendidos nas condições atuais, sem garantia ou possibilidade de troca.
Para quem deseja avaliar melhor os itens antes de participar, a prefeitura liberou visitação presencial em dois pontos da cidade: a garagem municipal, localizada no bairro São João, e o Estádio Joia da Princesa, no bairro Jardim Cruzeiro.
A orientação é que os interessados façam uma análise prévia do estado de conservação dos produtos antes de dar qualquer lance. Em caso de dúvidas, o edital pode ser consultado junto à Divisão de Regulação de Tombamento, na Avenida Sampaio, no centro, durante o horário comercial.
As regras completas, bem como a descrição detalhada dos lotes, estão disponíveis no Diário Oficial do Município. Os lotes podem ser conferidos neste link oficial.
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