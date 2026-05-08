Feira de Santana recebe novas sedes da PM e mais investimentos na saúde

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A cidade de Feira de Santana recebeu, nesta sexta-feira, 8, novas estruturas da Polícia Militar, obras de infraestrutura e investimentos voltados à agricultura familiar e à saúde. As entregas e anúncios fazem parte da agenda cumprida pelo governador Jerônimo Rodrigues no município e, segundo o Governo da Bahia, somam mais de R$ 10 milhões.

Na área da segurança pública, foram inauguradas as sedes do:

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Comando de Policiamento da Região Leste;

Batalhão Tático de Policiamento da Região Leste;

do 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário e da Ronda Maria da Penha/Ronda Escolar.

As unidades ficam na Vila Policial Militar do Portal do Sertão.

Além das estruturas policiais, o município também recebeu obras de pavimentação nos acessos aos batalhões da PM e ao Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Ana Angélica Vergne de Morais.

Agricultura familiar

Durante a agenda, o governo estadual ainda realizou entregas voltadas à agricultura familiar, incluindo dois caminhões-baú destinados ao Programa de Alimentação Escolar. Também foi assinado um convênio autorizando 25 contratos para aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares que serão destinados à rede estadual de ensino.

Segundo o Estado, a medida deve beneficiar cerca de 670 mil estudantes de 1.662 escolas distribuídas em 417 municípios baianos. O investimento previsto nessa etapa ultrapassa R$ 50 milhões.

Feira de Santana também recebeu investimentos na área da saúde. O governador visitou o recém-inaugurado Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), estrutura voltada à formação de profissionais da área. O espaço recebeu investimento superior a R$ 4,5 milhões e conta com auditório, salas de aula, consultórios e ambientes de simulação prática.