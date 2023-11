Feirão Serasa Limpa Nome atinge até 4,5 milhões de baianos | A TARDE

Na Bahia, cerca de 4,5 milhões de pessoas possuem um total de 13,8 milhões de dívidas vencidas. Somente na capital são 1,2 milhão de inadimplentes, com 4 milhões de operações em atraso. O ticket médio de cada débito em aberto é de R$ 1,5 mil. Cada consumidor tem entre três e quatro contas atrasadas, somando média de R$ 5,1 mil para cada.

Os dados referentes à inadimplência no estado são da Serasa, que, de hoje até sábado, realiza em Salvador, o Feirão Serasa Limpa Nome. O atendimento presencial acontece sempre de 9h às 18h, na Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma.

De acordo com a gerente executiva da Serasa, Aline Braga Maciel, mais de 523 empresas participam da ação este ano, oferecendo descontos de até 99%. Tem banco, financeira, escola, faculdade, empresa de telefonia, loja de departamento, seguradora, entre outras.

O pagamento pode ser feito por meio de Pix, e o consumidor ficar com o nome limpo na hora.

Primeira vez

A Neoenergia Coelba, destaca Aline, integra a campanha pela primeira vez. A tenda (de atendimento) montada na Bahia é maior do Brasil, aponta ela.

“A Neoenergia, inclusive, está oferecendo uma baita desconto”, diz.

Perguntada o motivo da demora em aderir à iniciativa, Aline explica se tratar de “questões técnicas”.

“A campanha ocorre em todo o País, e, por exemplo, só agora vão entrar Light (companhia energética no estado do Rio de Janeiro), Enel (em São Paulo)”.

A gerente executiva da Serasa reforça, contudo, que, além da campanha presencial, o mesmo serviço com as mesmas deduções é oferecido também nos canais digitais oficiais de Serasa, entre aplicativo celular e site (www.serasa.com.br).

“Só tomando cuidado para não cair em nenhum golpe, ter muita atenção com a ação de estelionatários, porque eles estão de olho. E só fazer contato com os canais oficiais da Serasa”, conta.

No Feirão Serasa Limpa Nome do ano passado, em Salvador, foram realizados 398.477 atendimentos e 210.165 acordos, resultando em renúncia de R$ 632.871,59. Em toda a Bahia, no período do Feirão, o desconto concedido chegou a R$ 1.340.904,06.

Somente no presencial, em 2022, foram 6.461 atendimentos, com R$ 46.562,31 em valor abatido.