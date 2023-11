Ferry-Boat terá operação especial de feriadão até 7 de novembro | A TARDE

Para atender a demanda do Sistema Ferry-Boat no feriado de Finados, a administradora do serviço, Internacional Travessias Salvador (ITS), montou esquema especial que vai de 1º a 7 de novembro com a realização de viagens extras. O funcionamento regular é das 5h às 23h30 de segunda a sábado; e das 6h às 23h30 nos domingos e feriados, com saídas de hora em hora. Os horários extras ocorrem de acordo com a demanda e com a disponibilidade dos barcos.

Para o período, estão previstas cinco embarcações para as travessias entre os terminais São Joaquim e Bom Despacho: Zumbi dos Palmares, Dorival Caimmy, Ivete Sangalo, Maria Bethânia e Pinheiro. A empresa espera um aumento de 5% na demanda, comparado ao movimento registrado neste mesmo feriado no ano anterior, quando transitaram pelos dois terminais aproximadamente 83.380 pessoas e 12.339 veículos.

A operação especial terá reforço de equipes para todos os setores, com pessoal extra de plantão nos turnos.

A movimentação nos dois terminais, São Joaquim ou Bom Despacho, pode ser acompanhada através do canal Filômetro: internacionaltravessias.com.br/filometro, por meio do qual é possível consultar o melhor momento para se dirigir até estes locais, contribuindo para um menor tempo de espera na fila. Painéis digitais dispostos nos terminais informam a capacidade de atendimento do ferry, horário de saída e tempo médio de espera. Os passageiros poderão acessar a internet nestes espaços através do serviço Wi-Fi gratuito. Basta habilitar o wi-fi no celular, clicar na rede WIFI-FERRY, fazer o cadastro e conectar.

Veículos pesados

Permanecem suspensas as travessias de veículos pesados, conforme orientação da agência reguladora. No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões é das 5h da quarta-feira, véspera do feriado, até as 15h do dia seguinte. No sentido contrário, a suspensão é válida das 5h de domingo até as 15h de segunda-feira. Veículos pesados transportando alimentos e também pacientes em tratamento médico fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.

Agendamento

O sistema Ferry-Boat conta com opção de agendamento para veículos de passeio por meio do serviço Hora Marcada. A disponibilidade de vagas por data e horário, além da aquisição das passagens, são verificados através do site. Outra opção é o SAC Digital. Diferente do serviço de Hora Marcada, nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e não há taxa de serviço. Para ambos os casos, como se trata de período de grande fluxo nas imediações do local, é importante prever a chegada nos terminais com antecedência.

Ferrycard

O serviço de recarga do cartão Ferrycard estará disponível em guichê específico. Para o caso de troca ou entrega de cartões, o horário de funcionamento deste setor é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, e das 13h30h às 17h, e não funciona aos sábados, domingos e feriados.

Apoio

A operação especial deste feriado nacional conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Transalvador, Secretaria Municipal de Transporte de Itaparica, equipe da Salvar do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Juizado de Menores.