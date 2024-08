Festa no interior da Bahia termina com dois mortos e um ferido

Um homem e um jovem de 18 anos foram assassinados - Foto: Reprodução/Calila Notícias

O tradicional e maior evento do município de Cansanção, no norte baiano, a Festa de Senhora Santana, padroeira do município, foi marcada por violência no último fim de semana. Duas pessoas foram assassinadas, e uma acabou ferida por disparos de arma de fogo.

Na madrugada do último domingo (28), um homem, identificado como Fernando de Carvalho Moura, estava dentro de um carro de modelo Hyundai HB20 quando foi surpreendido por tiros e morreu ainda no local. O crime aconteceu na Rua Jaime Manoel de Jesus, no Centro de Cansanção, próximo do local onde acontecia o evento.

Ainda no domingo, dois jovens de 18 anos foram atingidos por tiros, um deles, identificado como Rian da Silva Santos, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu. O outro jovem foi atingido por disparos na perna e nas costas, e também foi socorrido para a unidade médica, onde chegou consciente.

De acordo com informações da Polícia Militar, os crimes foram cometidos por quatro homens que estavam a bordo de duas motocicletas. Ainda não se sabe se há alguma relação entre os casos.

