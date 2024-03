Festival de Arembepe vai ter reforço de mais de mil policiais | A TARDE

O Festival de Arembepe de 2024, que acontece a partir desta sexta-feira, 8, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, vai contar um reforço de 1,5 mil policiais e bombeitos para reforçar a segurança do evento. A tecnologia também vai ser usada pela Secretaria da Segurança Pública.

Câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial e de videomonitoramento vão ser empregados em pontos estratégicos do evento, além de uma Plataforma Elevada de Observação estacionada em área próxima. Rádios com tecnologia (Long Term Evolution) estarão com as equipes de campo para garantir transmissão de informações de forma célere e segura.

A Polícia Civil contará com uma Delegacia Especial de Área e reforço na sede da 26ª Delegacia Territorial para recepção de ocorrências e assistência ao cidadão.

O Corpo de Bombeiros Militar empregará mais de 380 profissionais em atendimento de primeiros socorros, busca e salvamento e combate a incêndios.

A Coordenadoria Regional de Polícia Técnica (CRPT), de Camaçari, manterá equipe de Pronta-Resposta para atendimento de perícias do evento.