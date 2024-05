Frevo do Galo da Madrugada invade micareta de Feira pela primeira vez | A TARDE

Turistas de todo o Brasil estão curtindo a Micareta de Feira - o maior carnaval fora de época do país - que acontece até hoje, 21, em Feira de Santana, na Bahia. E quem encerra a festa é o Gigante, Léo Santana, atração mais aguardada do dia. Ao todo, serão 30 atrações, incluindo nomes como É o Tchan e Cheiro de Amor.

O frevo pernambucano foi um dos destaques do line-up da festa nesta última madrugada. Pela primeira vez, o movimento cultural mais representativo de Pernambuco esteve num carnaval fora de época na Bahia. A apresentação - no trio elétrico - foi sob a batuta do Maestro Spok, com presença de Nena Queiroga e Gustavo Travassos, conhecidos por comandar o maior bloco de carnaval do mundo, o Galo da Madrugada.

O clima das ruas de Pernambuco tomou conta do circuito baiano e o intercâmbio foi aprovado pelo público. Além dos músicos consagrados, os famosos Bonecos de Olinda também desfilaram na maior micareta do país. Foram 10 bonecos, com homenagem a personalidades do país, como o Rei Pelé e o músico Luiz Gonzaga.