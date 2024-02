Fugitivo de presídio mata empresário e é morto em confronto com PM | A TARDE

O dono de uma lan house foi morto a tiros dentro na noite de terça-feira, 6. O caso aconteceu no dentro do próprio estabelecimento do empresário, na Rua Tupiniquin, no bairro Pequi, em Eunápolis.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como José Alex Fernandes Oliveira, de 49 anos. Informações preliminares apontam que dois homens entraram na loja e efetuaram os disparos. Ao todo, foram mais de 20 tiros.

Durante a fuga, se depararam com uma guarnição da Polícia Militar, e houve confronto. Um dos criminosos, identificado como Ronaldo Hupp Batista, de 25 anos, morreu após ser baleado durante a trica de tiros. Ele cumpria pena no presídio de Eunápolis por tráfico de drogas e havia sido beneficiado com ‘saidinha’ temporária no Dia dos Pais, em 2021, e não retornou mais. Os corpos da vítima e do autor foram removidos e encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica para necropsia. Com o autor foi apreendida uma pistola e munições.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os bandidos fogem a pé do local.