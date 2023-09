Funcionários e hóspedes controlam incêndio em pousada na Bahia

Uma pousada pegou fogo na manhã deste sábado, 9, no distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, no sul da Bahia. De acordo com o Radar, as chamas atingiram um anexo nos fundos a Pousada Flor de Pitaya, que fica localizada no centro da localidade.

Funcionários e hóspedes da pousada foram os primeiros a combater as chamas. Eles utilizaram extintores de incêndio e baldes de água para conter o fogo, evitando que ele se alastrasse pelo estabelecimento.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a situação já estava sob controle. Não houve feridos. Testemunhas presentes no momento do incidente relataram ter ouvido sons semelhantes a um curto-circuito, levantando a possibilidade de que problemas elétricos possam ter sido a causa do incêndio. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.