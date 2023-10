Gás de cozinha fica mais caro na Bahia a partir deste domingo | A TARDE

O valor do gás de cozinha vai sofrer um reajuste na Bahia, a partir deste domingo,1. De acordo com a Acelen, empresa que administra a Refinaria Mataripe, aumento é de 6,5% do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para as distribuidoras.



Segundo o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sindrevgas), quem comprar o botijão 13 kg vai ter que pagar entre R$ 5 e R$ 7 a mais. A estimativa, de acordo com o sindicato, é que que preço deve variar entre R$123 e R$125.



O preço médio em Salvador e Região Metropolitana atualmente é de R$118,00. Este é o quarto aumento do ano, de acordo com o sindicato, que estima que a Bahia tem cerca de seis mil revendedores.



Veja a cronologia do valor do gás da refinaria para os distribuidores em 2023:



Janeiro R$ 6,70 - (redução)



Fevereiro R$ 3,81 - (aumento)

Março R$1,95 - (aumento)

Abril R$4,28 - (redução)

R$7,11 (aumento de imposto)

Maio - R$5,31( redução)

Junho - R$4,11( redução)

Julho - R$2,89 (redução)

Agosto - (estabilidade)

Setembro - R$3,50 (aumento por dissídio coletivo da categoria)

Outubro - R$2,60 (aumento)

Em nota, a Acelen afirmou que os preços seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, a cotação do dólar e o frete, podendo variar para cima ou para baixo.