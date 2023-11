GOL lança rota Porto Seguro - Buenos Aires | A TARDE

Com o objetivo de aproxima os turistas do exterior de um dos mais aclamados destinos no sul da Bahia e ponto de acesso a lugares como Trancoso, Arraial d’Ajuda, Caraíva e Santa Cruz Cabrália, a Gol Linhas Aéreas anuncia o voo sazonal Porto Seguro – Buenos Aires.

O voo inicial acontece a partir e 16 de dezembro, com viagens diretas aos sábados, de ida e volta, e rota operante até o dia 31 de março.

Os voos de Porto Seguro para a Argentina são operados pela GOL com o jato Boeing 737, cuja capacidade é de 176 passageiros em trajetos internacionais. “A GOL mais uma vez reafirma a sua liderança na Bahia com essa rota prática e rápida, seja para os brasileiros que se destinam à capital argentina, seja aos argentinos que vêm ao Nordeste do Brasil”, afirmou Rafael Araújo, diretor de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da GOL.

Para o Governador Jerônimo Rodrigues, a nova rota é resultado do trabalho forte realizado para ampliar a malha aérea. “Isso comprova também o grande potencial da Bahia, não só como um importante destino turístico, procurado por pessoas de todo o mundo, como um polo de desenvolvimento que se destaca cada vez mais", comemorou Jerônimo Rodrigues.