"Golpe do Pix": Casal é preso na BA após fraude na compra de automóvel

Motorista disse aos policiais que comprou a camioneta na rodoviária de Barreiras - Foto: Divulgação | PRF

Um casal, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quarta-feira, 17, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-242, em trecho que pertence a cidade de Barreiras, na região Oeste da Bahia.

De acordo com a PRF, a dupla havia adquirido o carro em que trafegavam na rodovia, modelo Renault Duster, através do chamado "golpe do pix". Uma queixa referente ao veículo havia sido prestada no dia anterior, na cidade de Bom Jesus, no Piauí.

No Boletim de Ocorrência, o proprietário relatou que havia caído no golpe, em que o comprador simulou a transferência de um valor, mas a vítima não conferiu se o valor havia sido transferido corretamente.

O motorista disse aos policiais que comprou a camioneta na rodoviária de Barreiras e pagou o valor de R$ 15 mil em dinheiro. Informou também que viajava em férias com destino ao estado de Rondônia.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras e poderá responder por estelionato e receptação. O veículo foi devolvido a vítima do golpe.