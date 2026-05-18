Governo abre editais para cooperativas da agricultura familiar

Os editais integram as ações do projeto Bahia que Produz e Alimenta - Foto: Divulgação | Governo da Bahia

A agricultura familiar baiana ganhou um novo reforço com a abertura das inscrições para os editais de Turismo Rural Comunitário e Plantas Medicinais, lançados pelo Governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).



As inscrições começaram nesta segunda-feira, 18, e seguem abertas até 8 de junho de 2026. Os interessados devem se cadastrar pelo portal oficial da CAR.

Quanto será investido nos projetos?

Os editais integram as ações do projeto Bahia que Produz e Alimenta e somam investimentos de R$ 16 milhões destinados ao fortalecimento de cooperativas, associações e centrais da agricultura familiar.



Desse total, R$ 8 milhões serão direcionados especificamente para iniciativas ligadas às plantas medicinais. O objetivo é apoiar projetos voltados para:

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produção e cultivo;

extrativismo sustentável;

beneficiamento e processamento;

comercialização dos produtos.

Os recursos poderão ser usados na implantação de sistemas de irrigação, compra de equipamentos, estruturação de unidades de secagem, embalagens, rotulagem e estratégias de venda.

Veja quem pode participar dos editais

Podem concorrer organizações produtivas da agricultura familiar que tenham pelo menos um ano de atuação comprovada nas áreas relacionadas aos editais. As propostas apresentadas precisam contemplar, no mínimo, 30 beneficiários.



Além da agricultura familiar, a iniciativa também busca fortalecer povos indígenas e comunidades tradicionais em diversas regiões da Bahia.

Turismo rural entra como aposta para geração de renda

O edital de Turismo Rural Comunitário pretende fortalecer experiências turísticas desenvolvidas em comunidades rurais, incentivando atividades ligadas à cultura local, gastronomia, identidade territorial e preservação ambiental.



A proposta é ampliar oportunidades de geração de renda no campo e estimular o desenvolvimento sustentável nos territórios rurais baianos.



Segundo o diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, os editais fazem parte de uma estratégia para ampliar a inclusão produtiva e fortalecer a economia rural.



“Estamos investindo em cadeias produtivas que geram renda, valorizam os territórios e fortalecem o protagonismo das comunidades rurais”, afirmou.