Governo abre licitação para contratar empresa que afundará ferries

O Governo da Bahia, através da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), abriu uma licitação para contratar a empresa que fará o afundamento de dois ferries na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador. A abertura da licitação aconteceu nesta terça-feira, 28.

As embarcações afundadas serão o ferry-boat Juracy Magalhães e o casco de um navio varredor. Eles serão usados para turismo náutico. Não foi especificada uma previsão para o afundamento das duas embarcações.

De acordo com a licitação, o principal critério para as empresas concorrentes é especialização em naufrágio controlado. A empresa escolhida ficará responsável pela retirada de todas as peças, equipamentos e materiais poluentes das embarcações, para evitar danos ao meio ambiente.

O estudo do impacto ambiental também deve ser feito pela empresa que vencer a licitação. Dessa forma, deverá identificar o melhor local para o afundamento, a partir de uma análise da biodiversidade na baía e liberação da Marinha.

O último ferry afundado foi o Agenor Gordilho, em novembro de 2020. A embarcação de 71 metros de cumprimento e 19 de altura foi transformada em ponto de mergulhos e recifes artificial para turismo subaquático. O ponto de afundamento fica a exato 1,5 quilômetro da costa.

Na ocasião, óleos e combustíveis da embarcação foram removidos para atender às especificações ambientais. Também foram feitos estudos prévios de localização e de impactos ambientais.