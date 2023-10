Governo anuncia concurso e nomeia mais de 600 professores e técnicos | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com as Reitorias das Universidades Estaduais Baianas (Uebas) em seu gabinete, nesta sexta-feira (6), para dar continuidade ao diálogo iniciado com as instituições e apresentar as devolutivas das demandas apresentadas em reuniões anteriores. A principal determinação é a admissão de 638 docentes e técnicos para todas as universidades através de concursos, seleções públicas, convocações, nomeações e contratações, com investimento de R$ 32,3 milhões no orçamento estadual para 2024. A autorização será publicada no Diário Oficial Estadual (DOE) deste sábado (7).

“Sou professor, a minha secretária da Educação é professora da rede das Universidades Estaduais, e nós combinamos uma agenda em três momentos. A primeira, que é urgente, é de pessoal. Professores, professoras, concursos e Redas para a gente restabelecer o número adequado da demanda das quatro universidades estaduais, mas também de servidores técnicos. Nós estamos falando de quase 700 profissionais. Acabamos de fechar o nosso acordo, que estará no Diário Oficial deste sábado”, explicou o governador.

Jerônimo destacou que a reunião também fechou um diálogo com as universidades sobre o programa de bolsas Mais Futuro, entre outras possibilidades de atuação das instituições de ensino superior. "Vamos nos encontrar com os estudantes para apresentar as mudanças que podemos garantir. Combinamos uma próxima agenda para tratarmos efetivamente do custeio, do funcionamento das universidades, das obras e daquelas ações que as unidades precisam fazer. Teremos ainda agenda com as universidades sobre temas importantes do desenvolvimento do Estado da Bahia, como energia renovável, sustentabilidade, os programas que estão sendo desenvolvidos como o caso da ferrovia, como é que as universidades estaduais podem contribuir para essa nova Bahia”, detalhou.

A secretária estadual da Educação, Adélia Pinheiro, garantiu que o diálogo com as Uebas continua. “É importante dizer que, permanentemente, o Governo do Estado se encontra com os reitores para a construção de uma pauta e para buscar soluções, como fizemos aqui hoje. Também temos esse diálogo com os sindicatos de representação dos docentes, sindicato de representação dos técnicos universitários e com o movimento estudantil, como já sinalizado”.

Jerônimo destacou que a reunião também fechou um diálogo com as universidades sobre o programa de bolsas Mais Futuro | Foto: Joá Souza/GOVBA

A reitora da Uneb, Adriana Marmori, também falou sobre a importância do diálogo constante entre as universidades, o governador e o secretariado. “Hoje foi importante essa reunião porque a gente começa a deslanchar aqueles processos das quatro estaduais no tocante à questão de pessoal, que é o que nós temos de maior urgência nas universidades. Os técnicos, os analistas e docentes, a ampliação dos nossos quadros para que possamos dar conta do nosso trabalho com eficiência, com a excelência que as universidades estaduais têm”, declarou.

Além dos reitores da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual do Sul da Bahia (Uesb) e Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), participaram do encontro os titulares da Casa Civil, Afonso Florence; da Administração, Edelvino Goés; e de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Joazeiro; além de outros gestores estaduais.