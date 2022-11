Governo da Bahia altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa

O Governo da Bahia prevê alterações no expediente das repartições públicas estaduais em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. A medida vale durante o período de participação do país na competição.

O decreto, assinado pelo governador Rui Costa e publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 9, determina que nos dias em que os jogos do Brasil se iniciem às 13h, o expediente deverá ser cumprido das 8h às 12h.

Nos dias em que as partidas comecem às 16h, o período de trabalho será das 8h às 15h. Caso a Seleção Brasileira avance para as fases eliminatórias do torneio, a mesma medida será aplicada, com liberação até uma hora antes do início do jogo.

A dispensa não se aplica às atividades desenvolvidas em serviços públicos essenciais cuja prestação não admita interrupção.