Governo da Bahia é finalista no Prêmio Social Media Gov | A TARDE

O Governo da Bahia foi um dos finalistas do Prêmio Social Media Gov na categoria Comunicação como Serviço. A indicação reconhece o trabalho desenvolvido nos perfis institucionais da gestão estadual entre as instituições que se destacaram no uso das redes sociais como canais de informações e serviços de interesse público por meio de conteúdos relevantes.



O foco no usuário e na prestação de serviços através das redes sociais integra a estratégia de governo digital da gestão, que inclui a plataforma ba.gov.br com quase 600 serviços digitais e uma comunicação cada vez mais conectada com as necessidades dos cidadãos através de fontes confiáveis de informação.

“Estar entre os melhores cases do Brasil é resultado do nosso compromisso com a verdade. Além do combate diário à desinformação, as novas tecnologias são fundamentais para uma comunicação pública cada vez mais transparente, ética e democrática”, comentou o secretário estadual de Comunicação Social, André Curvello.

Esta é a segunda edição do Prêmio Social Media Gov, que tem como objetivo destacar as melhores práticas de comunicação governamental nas redes sociais. A análise compreendeu conteúdos divididos em 11 categorias publicados ao longo de 2023, de acordo com critérios como envolvimento e impacto coletivo das publicações, além da pertinência com a temática da categoria.



A premiação foi realizada nesta quinta-feira, 25, em Florianópolis-SC, durante o 13º Redes Wegov. Um dos principais eventos sobre comunicação no setor público do país, que reúne profissionais da área anualmente.

O coordenador-geral de mídias digitais, Daniel Ribeiro, e a coordenadora executiva de conteúdo, Patrícia Bitencourt, representam a secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom) no evento. A programação segue até esta sexta, 26.



“Estamos muito engajados e atentos às melhores práticas e seguimos avançando no processo de excelência e inovação do Governo do Estado no uso das redes sociais para se comunicar com os baianos e fornecer serviços de qualidade”, destacou Ribeiro.

Através das redes sociais, o Governo da Bahia mantém os cidadãos informados sobre seus direitos, presta contas sobre obras, investimentos e políticas públicas. Os canais digitais também permitem que os baianos sejam ouvidos. A interação direta com os usuários possibilita o atendimento e a resposta para dúvidas e perguntas de maneira ágil.



Para Patrícia, o reconhecimento demonstra o resultado do trabalho conjunto e dedicado de toda a equipe envolvida no processo, um empenho diário para garantir que a comunicação seja eficiente, transparente e próxima dos cidadãos.

“Reconhecemos a importância de ampliar o acesso das pessoas às informações, entregas e serviços que são delas. Seguiremos comprometidos, inovando, acompanhando as tendências e ouvindo cada baiano e baiana em todos os nossos canais."

O destaque nacional se reflete no crescimento das redes oficiais do governo baiano no último ano. O alcance da conta @govba no Instagram, por exemplo, aumentou 42% em relação a 2022. No Facebook, a página institucional alcançou mais de 8 milhões de perfis.

Para alcançar ainda mais pessoas, o Governo segue ampliando sua presença digital com a ativação de perfis em novas plataformas como Tik Tok, Threads e Kwai.

Desde novembro, o público conta, também, com o canal oficial do Governo da Bahia no WhatsApp, ferramenta que permite uma comunicação ainda mais rápida e direta com baianas e baianos em todo o estado.