Governo da Bahia investe R$ 900 milhões em ações de combate à fome | A TARDE

O Centro de Convenções de Salvador abriu suas portas nessa quarta-feira, 22, para a abertura oficial do 4º Fórum Estadual de Gestores da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Feagri). O evento, que se estende até esta quinta-feira, 23, é uma plataforma importante para os profissionais do setor agropecuário, promovendo debates e a troca de conhecimentos entre gestores municipais, técnicos, produtores rurais e especialistas.



Entre os convidados, o coordenador-geral de Ações Estratégicas de Combate à Fome, Tiago Pereira, reforçou a importância da cooperação e da inovação no campo, com foco especial nas iniciativas que promovem a sustentabilidade, promoção da segurança alimentar e produção de alimentos saudáveis.

“Não dá pra não pensar a sustentabilidade no campo, onde a gente tem pessoas em situação de fome, de insegurança alimentar, de pobreza e de miséria. E é o compromisso do Governo do Estado que a gente implemente um conjunto de ações coordenadas que promovam a segurança alimentar, a produção de alimentos e assegurem o direito humano à alimentação”, ressaltou.

Foi a segunda vez que Pereira participou do Feagri. Na primeira vez em que participou do evento, em março do ano passado, o doutor em Agroecologia apresentou a proposta inicial do Programa Bahia Sem Fome (BSF), "que hoje não é apenas um projeto, mas uma política pública". Desta vez, o coordenador do BSF apresentou um balanço das ações do programa, que é prioritário no governo de Jerônimo Rodrigues no âmbito da erradicação da fome no estado. "São quase R$ 900 milhões investidos em iniciativas que fizeram com que mais de 700 mil pessoas saíssem do Mapa da Fome nesses um ano e cinco meses de gestão.”

O Feagri deste ano oferece uma programação variada, com minicursos, plenárias e lançamentos que abordarão temas estratégicos, como captação de recursos, gestão e política pública, além de produção agropecuária municipal. Os tópicos são cruciais para a capacitação dos gestores públicos e para o impulso do agronegócio local.

Publicações relacionadas