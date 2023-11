Governo divulga programação do Novembro Negro 2023 | A TARDE

O Novembro Negro 2023 será marcado por uma ampla programação na Bahia, com o objetivo de fortalecer a luta contra o racismo e pela garantia dos direitos da população negra. As ações incluem shows, debates, atos públicos, inaugurações, festivais, feiras e caminhadas, realizadas ou apoiadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi) e demais órgãos estaduais.

A apresentação do Bando de Teatro Olodum e os shows de Ilê Aiyê – com participações de Dão e Ana Mametto –, Banda Didá, Cortejo Afro e Yayá Muxima abrem as atividades, na terça-feira, 7 de novembro, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Além das atrações artísticas, o público poderá prestigiar a Feira de Empreendedorismo Negro montada na entrada do espaço.

Na oportunidade, serão assinados o primeiro contrato do CrediAFro, linha de crédito exclusiva para negócios liderados por pessoas negras, e um dos termos de fomento do Edital de Empreendedorismo Negro, que contou com um investimento superior a R$ 4 milhões. O acesso ocorrerá mediante doação de 1kg de alimento para o Programa Bahia Sem Fome.

“O evento será o pontapé inicial para um conjunto de atividades transversais que buscam dar visibilidade à produção criativa da população negra e promover a reflexão sobre a necessidade de eliminar, definitivamente, o racismo e a intolerância da sociedade brasileira. Celebraremos também os 16 anos de implementação das políticas de promoção da igualdade racial na Bahia, com campanha educativa e entregas em diversas áreas”, destaca a titular da Sepromi, Ângela Guimarães.

A maratona de ações começa antes mesmo da abertura oficial e segue ao longo do mês. Hoje, 1º de novembro, acontece o show comemorativo dos 49 anos do bloco afro Ilê Aiyê. Para marcar a data, o mais belos dos belos recebe a banda Olodum, na Senzala do Barro Preto, a partir das 21h.

A primeira edição brasileira do festival internacional Liberatum, por sua vez, chega a capital baiana entre os dias 3 e 5, com a presença de lideranças nacionais e internacionais do mundo das artes, tecnologia e negócios. Entre as iniciativas do Governo do Estado no evento, destaque para a feira de produtos do empreendedorismo negro, da agricultura familiar, do artesanato e da economia solidária, nos dois primeiros dias, das 9 às 18h, no Centro de Convenções.

Na segunda-feira, 6 de novembro, às 16h, a Sepromi inaugura a loja Afrocolab, no Salvador Shopping. O espaço é o primeiro de uma rede de pontos de comercialização coletivos de produtos e serviços de afroempreendedores, que serão implantados no Pelourinho, estações de metrô, aeroportos, rodoviárias e shoppings centers.

O Fundo de População da ONU (UNFPA), a Uneb e a Sepromi organizam o “Seminário Sem Deixar Ninguém para Trás: uma perspectiva antirracista em saúde”, nos dias 8 e 9 de novembro, no auditório do Centro de Pesquisa em Educação e Desenvolvimento Regional, localizado no campus do Cabula.

O Coletivo de Terreiros do Engenho Velho da Federação realiza no dia 15, às 14h, a 19ª Caminhada pelo Fim da Violência e do Ódio Religioso, com concentração no final de linha do bairro.

Nos dias 18 e 19, o Afropunk – maior festival de cultura negra do mundo – reúne artistas como Carlinhos Brown, Djonga, Victoria Monét, Alcione e BaianaSystem, em sua terceira edição brasileira, sediada no Parque de Exposições de Salvador.

20 de novembro - Ponto alto da programação, o Dia Nacional da Consciência Negra concentra o maior número de ações. Às 7h, a União de Negras e Negros Pela Igualdade (Unegro) promove a 15ª Lavagem da Estátua de Zumbi dos Palmares, na Praça da Sé.

A 20ª Caminhada da Liberdade, inciativa do Fórum de Entidades Negras, realiza concentração em frente à Senzala do Barro Preto, no Curuzu, às 14h. A Coordenação de Entidades Negras (Conen) organiza a 42ª Marcha Zumbi e Dandara dos Palmares, às 16h, saindo da Praça do Campo Grande.

Também no dia 20, ocorre a abertura do Festival Afrofuturismo – Ano V, maior evento de Inovação e Diversidade da América Latina, que acontece simultaneamente em dez espaços do Centro Histórico até 21 de novembro. Promovido pela organização social Vale do Dendê, o evento conta com painéis temáticos, apresentações culturais e ações afroturísticas.

O Colóquio Internacional de Embaixadores Africanos tem início no dia 21, às 19h, no Museu de Arte Contemporânea, com apresentações do Balé Folclórico da Bahia e de Lazzo Matumbi. O encontro segue até dia 22, no Novotel, localizado no bairro do Rio Vermelho.

A programação do Novembro Negro 2023 inclui ainda o Encontro da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (23 a 25/11); a Feira do Empreendedorismo Negro e de Artesanato da Bahia (29 e 30/11); e a V Semana Moa do Katendê (29 e 30/11).

Interior do estado – A programação do Novembro Negro 2023 contempla também municípios do interior baiano. Estão confirmadas ações nas cidades de Taperoá, Souto Soares, Jequié, Ibitiara, Boninal, Araçás, Dias D’Ávila, Madre de Deus, Campo Formoso, Santa Bárbara, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, Piripá, Riacho de Santana, Acajutiba, Iaçu e Irará.