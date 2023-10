Governo divulga resultado do edital Mulheres Indígenas da Bahia

O resultado preliminar do edital de empreendimentos liderados por mulheres indígenas da Bahia foi divulgado nesta quinta-feira, 28, pelo Governo da Bahia. Foram 19 propostas apresentadas pelas organizações da sociedade civil.

A Comissão de Seleção e Avaliação, composta por servidores dos órgãos estaduais responsáveis, analisou as propostas e constatou que três delas chegaram fora do prazo determinado, sendo que uma delas não enviou documentação. Por fim, 14 propostas foram selecionadas para receber investimentos que ultrapassam R$ 2 milhões.

“Este é um edital inédito, que vai apoiar mulheres que precisam de maior visibilidade e autonomia. As mulheres indígenas, agora, podem contar com o investimento e políticas do estado para promoverem suas ideias, culturas e empreendimentos. Por isso, a CAR, a SPM e a Sepromi estão juntas nessa luta”, explica a secretária de Políticas para as Mulheres, Elisangela Araújo.

Com a publicação do resultado preliminar, abre-se o período para interposição de recursos, que devem ser feitos até a próxima segunda-feira (2), conforme indica o aditivo do edital. A Comissão de Seleção e Avaliação tem até o dia 10 de outubro para fazer a análise, com a publicação final entre os dias 16 e 20 de outubro de 2023. A data indicativa do termo de celebração de colaboração é dia 27/10/2023.

SERVIÇO

O quê: divulgação do resultado preliminar do Edital Empreendimentos Liderados por Mulheres Indígenas da Bahia

Quanto: 14 selecionadas

Como acessar o resultado: aba de editais do site www.mulheres.ba.gov.br