Governo Federal publica licitação para dragagem no Porto de Ilhéus | A TARDE

O MInistério dos Portos e Aeroportos lançou licitação para a realizar a dragagem do Porto de Ilhéus. O aviso foi publicado na edição desta quinta-feira, 18, do Diário Oficial da União, com valor estimado de R$ 27 milhões para a realização dos serviços.

Uma empresa especializada será selecionada para executar os serviços de dragagem marítima, manutenção nas áreas do canal de acesso interno, bacia de evolução e berços de atracação do Porto Organizado de Ilhéus. O diretor presidente da CODEBA, Antonio Gobbo, celebrou o anúncio da licitação.

“O Porto de Ilhéus tem uma relação histórica com a cidade. Fizemos uma remodelação no edital anterior, incluindo a dragagem de manutenção, por exemplo, que é um elemento importantíssimo. Assumimos, pegamos toda a documentação e replanejamos. Tivemos que solicitar, inclusive, uma suplementação orçamentária, e para isso, contamos com o apoio do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Essas intervenções vão tornar o Porto mais competitivo, é uma excelente notícia para Ilhéus e região, e para toda a Bahia”, afirmou Gobbo.

As empresas interessadas em executar os serviços já podem requerer o edital, sendo que a abertura de propostas e a sessão de lances estão agendadas para o dia 13 de maio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 3320-1278 ou pelo endereço eletrônico [email protected].