Governo promove Feira de Saúde para público infantojuvenil | A TARDE

Crianças e jovens de 3 a 18 anos terão acesso a diversos serviços de saúde, cidadania e atividades recreativas nos dias 21 e 22 de outubro, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Os serviços de saúde, promovidos pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, serão 100% agendados, contudo, as famílias também podem aproveitar os shows, atividades pedagógicas e lúdicas, que terão livre acesso. O anúncio do governador Jerônimo aconteceu nesta quinta-feira (12), em comemoração ao Dia das Crianças e vai atender mais de 7.500 pessoas.



"Vamos cuidar das nossas criancas e jovens. Essa é uma demanda que ouvimos nas próprias Feiras de Saúde, e nos unimos às Voluntárias Sociais para realizar essas ações de cuidado com a nossa juventude", destacou Jerônimo em publicação nas redes sociais.

Os serviços de saúde poderão ser agendados a partir da próxima semana, pelo site http://feiradacrianca.saude.ba.gov.br. De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, “a iniciativa busca facilitar o acesso das crianças e jovens aos serviços de saúde que possuem demanda represada, tais como consultas e exames oftalmológicos, cirurgias eletivas, ultrassonografia, eletrocardiograma, bem como procedimentos odontológicos, avaliação nutricional, vacinação, entre outros”.

Cada cidadão poderá fazer o agendamento de até três serviços, selecionando o dia e turno do atendimento. “Essa inovação é fruto de uma demanda que partiu da própria população durante as pesquisas que fizemos nas Feiras de Saúde anteriores. Com 100% dos serviços agendados, será possível acolher melhor a todos”, afirma o coordenador da Feira Saúde Mais Perto, Edvaldo Gomes.

Para ter acesso aos serviços, tanto de saúde quanto de cidadania, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de agendamento. No caso de exames de ultrassonografia, exames laboratoriais e consultas para cirurgias eletivas, é preciso apresentar a solicitação médica.

Estão previstas, ainda, ações das secretarias estaduais do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Educação (SEC), Cultura (Secult), Segurança Pública (SSP) e Justiça e Direitos Humanos (SJDH).

Veja os serviços agendados

Oftalmologia (Consulta)

Consulta com Nutricionista

Odontologia (Avaliação e Tratamento Dentário)

Eletrocardiograma

Ultrassonografia (Parede Abdominal)

Ultrassonografia (Abdome total)

Ultrassonografia (Vias Urinarias)

Ultrassonografia (Saco escrotal)

Cirurgias eletivas (Hérnia inguinal, epigástrica e umbilical)

Laboratório de coleta de sangue

Vacinação (vacinas de rotina, HPV e Covid-19)

SAC – Emissão de RG (Primeira e Segunda via)