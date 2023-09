Governo reajusta premiação de policiais por armas de fogo apreendidas

Policiais civis e militares da Bahia vão ter um aumento em dinheiro por arma de fogo apreendida. O valor foi reajustado pelo Governo do Estado, com decreto publicado na edição deste sábado, 16, do Diário Oficial.

De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues anunciou, a medida tem o objetivo de reconhecer o esforço do dia-a-da dos policiais militares e civis no combate ao crime organizado.

Os novos valores vão ter aproximadamente aumento de 50%. A apreensão de revólveres vai passar de R$ 1.200 para R$ 1.800; de pistolas e espingardas de R$ 2.400 para R$ 3.500; e de fuzis de R$ 6 mil para R$ 9 mil.

Secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner afirmou que, este ano, as forças de segurança já apreenderam pouco mais de quatro mil armas de fogo em todo o Estado.

“Entre os armamentos apreendidos, temos 46 fuzis, número recorde na Bahia. A retirada desses materiais ilícitos reflete na diminuição de, aproximadamente, 4% das mortes violentas, este ano", disse o titular da SSP.