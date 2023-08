Governos Federal e Estadual trabalham para esclarecer assassinato

Integrantes dos governos Federal e Estadual se reuniram na manhã desta sexta-feira, 18, na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado, em Salvador, para estabelecer medidas conjuntas a serem tomadas diante da morte da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico, que ocorreu nessa quinta-feira,17, em Simões Filho.

Além de atualizar os primeiros passos da investigação, medidas de apoio à comunidade e reforço da segurança no entorno do local onde aconteceu o crime também foram discutidos.

"Recebemos com muita indignação e consternação o assassinato de mãe Bernadete. De imediato, as polícias Militar, Civil e a Polícia Técnica foram até o local e começaram as investigações para que a gente possa, de forma prioritária alcançar os responsáveis por esse crime bárbaro", garantiu o secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner.

A secretária de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Ângela Guimarães destacou a importância da comunidade tradicional da Bahia e afirmou que a pasta empregará esforços para elucidar o caso. "Lamentamos com indignação, prestamos solidariedade aos familiares, a comunidade quilombola, aos amigos e amigas. Estamos prestando todo acolhimento à comunidade para que nenhum outro episódio de violência abatam em uma liderança de povos e comunidades tradicionais do nosso estado".

Veja quem estava na reunião:

Participantes Governo do Estado

Sec. Marcelo Werner - SSP

Sec. Fabia Reis - Seades

Sec. Ângela Guimarães - Sepromi

Sec. Felipe Freitas - SJDH

Sec. André Curvello - Secom

Dra. Heloísa Brito - Delegada-geral Polícia Civil

Dra. Ana Cecília Bandeira - Diretora do DPT

Participantes Governo Federal

Ronaldo Santos - Secretario de Políticas para os Quilombola, Povos de Terreiro de Matriz Africana e Ciganos

Antônio Mendes - Diretor do Departamento de Reconhecimento, Proteção e Etnodesenvolvimento - Ministério do Desenvolvimento Agrário

Sheila Carvalho - Assessora Especial do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Luzi Borges- Diretora de Políticas para Povos e Comunidade de Matriz Africana e Povos de Terreiro - Ministério da Igualdade Racial

Luiz Gustavo - Coordenador Geral para Liberdade Religiosa - Ministério da Igualdade Racial