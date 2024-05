Grupo de Mídia retoma atividades com foco na capacitação profissional | A TARDE

O Grupo de Mídia Bahia (GMBA), voltou às atividades com uma nova diretoria. A entidade, que representa os profissionais de mídia do mercado baiano, faz a capacitação e o resgate do profissional como peça fundamental para o cenário de publicidade.

O GMBA também pretende estreitar laços com as faculdades de Comunicação e Publicidade e propaganda, oferecendo eventos e cursos para o mercado. A nova diretoria é composta por: Andrea Campodonico (BTS), Gabriele Nascimento (Engenhonovo), Mônica Hora (Ideia 3), Leonardo Araújo (Morya), Carol Moreira (Rocha), Cristiana Chaves (Engenhonovo), Andréa Sanfront (Objectiva), Rosana Ramos (Morya), Bruna Robls (Viamídia), Jadson Queiroz (Bahia Comunicação) e Isadora Falcão (Califórnia).

Para marcar o reinício das atividades, um almoço com a presença da mesa diretora foi realizado. Durante o encontro, foram discutidos os planos e metas para o futuro do GMBA.

