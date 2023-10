História em imagens: veja a redação de A TARDE ao longo dos anos | A TARDE

Fundado em 15 de outubro de 1912 por Ernesto Simões Filho, o Jornal A TARDE é uma das publicações mais importantes da Bahia e do Brasil. Hoje integrado ao Grupo A TARDE, junto com o Portal A TARDE, Jornal e Portal Massa!, Rádio A TARDE FM e A TARDE Play, ao longo de mais de um século de história, o jornal desempenha um papel fundamental na comunicação e informação do estado, cobrindo eventos locais, nacionais e internacionais.

Para melhor informar o leitor, o veículo de comunicação foi se adaptando às mudanças tecnológicas e sociais ao longo do tempo, sendo pioneiro, por exemplo, na adoção de técnicas de impressão e distribuição. Em 1946, foi o primeiro jornal do Nordeste a imprimir em offset, qualidade de impressão superior.

Já em 1962, se tornou o primeiro jornal baiano a utilizar a fotocomposição, que agilizou o processo de produção. Posteriormente, em 1996, o jornal lançou sua versão online, o Portal A TARDE, marcando presença no ambiente digital que definiria a indústria de mídia.

Para homenagear o centenário pelo seu aniversário de 111 anos, o Portal A TARDE resgatou imagens do acervo de arquivos do Centro de Documentação de A TARDE (Cedoc) da redação e seus aparatos ao longo do tempo.

Confira:

Cumprindo compromisso com a saúde de seus funcionários, em 2020 a redação ficou vazia devido a pandemia de Covid-19 | Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

