Homem acusado de estuprar casal é preso pela Polícia Civil

Crime aconteceu no distrito de Matinha - Foto: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão, nesta quinta-feira, 4, contra um homem acusado de ser o autor de estupro de vulnerável contra um casal no distrito da Matinha, em Feira Santana. As informações são do portal Acorda Cidade.

Segundo a polícia, o casal teria sido estuprado pelo homem após ficarem embriagados. O acusado ficará custodiado no Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho.