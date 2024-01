Homem alcoolizado incendeia casa com companheira dentro; veja vídeo | A TARDE

Um homem tocou fogo na casa onde morava com a mulher, na madrugada desta quinta-feira, 18, na cidade de Eunápolis, extremo sul do estado. De acordo com o Radar News, a mulher, de 30 anos, afirmou que sentiu um forte calor por volta das 2h e, ao se levantar para verificar o que estava acontecendo, percebeu que as chamas já tomavam conta do imóvel.

Ela conseguiu sair do local sem ferimentos e acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. As chamas foram controladas, mas a residência, localizada na Rua Campos Sales, ficou completamente destruída.

Segundo a mulher, que estava sozinha no local, o companheiro, chegou em casa alcoolizado e, por motivo desconhecido, ateou fogo no imóvel. Ele ainda não foi localizado.

Veja o trabalho do Corpo de Bombeiros: