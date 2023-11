Homem armado é preso com sete aparelhos celulares em Serrinha | A TARDE

Um homem armado foi preso na manhã desta quinta-feira, 23, no município de Capela do Alto Alegre, que fica localizado na região de Serrinha, no Nordeste do estado da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o suspeito foi encontrado com uma pistola e também sete aparelhos celulares. A operação contou também com o apoio da Polícia Civil.

O acusado e o material apreendido estão sendo apresentados neste momento na Delegacia de Capela do Alto Alegre. A identidade do indivíduo não foi divulgada.