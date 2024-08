Homem com mandado em aberto por tráfico é preso em carro roubado

- Foto: Divulgação/PRF

Um homem que possuía mandado em aberto por tráfico de drogas foi preso em um carro roubado, durante abordagem realizada na BR-101, trecho da cidade de Eunápolis. O caso ocorreu no sábado, 3, mas só foi divulgado nesta segunda-feira, 5, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações da PRF, por volta das 21h10 do último sábado, uma equipe da PRF realizava uma ronda ostensiva no km-720 da BR-101, quando avistou um veículo modelo VW/Voyage entrando bruscamente em um posto de combustíveis.

Ao realizar a consulta da placa nos sistemas, constatou-se que o carro possuía um registro de roubo/furto datado de julho deste ano. Com isso, os agentes deram ordem de parada e solicitaram que todos os ocupantes saíssem do veículo. Após o desembarque, os quatro ocupantes foram revistados, mas nenhum item ilícito foi encontrado.



Ainda de acordo com a PRF, durante a abordagem, foi solicitado que os ocupantes apresentassem documentos de identificação, porém nenhum deles possuía os documentos no momento. Além disso, o condutor alegou ter pego o carro emprestado de um tio, mas não soube informar o nome do familiar.

A PRF ainda destacou que uma das passageiras afirmou que estavam viajando de Teixeira de Freitas para Porto Seguro para se encontrarem com amigos.

Todos os ocupantes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Eunápolis. Na unidade, o condutor foi identificado, e ficou constatado que possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e furto. Ainda de acordo com a PRF, os passageiros foram identificados e qualificados como partícipes.