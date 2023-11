Homem é condenado a 14 anos de prisão por estupro e exploração sexual | A TARDE

Um homem foi condenado a 14 anos, 11 meses e 10 dias de prisão por estuprar e explorar sexualmente adolescentes. Os crimes foram cometidos na cidade de Conceição do Jacuípe, entre o ano de 2022 e o dia 23 de março deste ano. A informação foid divulgada pela Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O condenado submeteu dois adolescentes de 14 anos, dois de 15 anos e um de 17 anos a atos libidinosos com cada uma das vítimas, na sua residência, mediante oferta de dinheiro e outras vantagens econômicas. Além disso, ele impediu e dificultou que as vítimas abandonassem a situação de exploração sexual.

Durante a instrução do procedimento, o MP incluiu na denúncia um crime de estupro cometido contra um adolescente, o qual relatou que “o acusado lhe prometeu um aparelho celular e que quando o adolescente foi buscar o objeto prometido, o acusado cometeu abuso, lhe ‘pegando a pulso’, pois não queria ter relação”.

Além disso, o denunciado teria ameaçado as vítimas de diversas maneiras, dentre elas, se utilizado de seu cargo público municipal, e prometido retirar o auxílio dos dependentes do programa governamental “bolsa família”, como também prometeu expor fatos íntimos e lesionar uma das vítimas, com o intuito de que os adolescentes não abandonassem a atividade sexual.

Da decisão cabe recurso e os nomes das vítimas e do condenado não foram revelados. O processo corre em segredo de Justiça.