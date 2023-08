Homem é condenado a três anos de reclusão por furto de energia

O dono de um bar localizado no município de Jequié, oeste da Bahia, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado a três anos de reclusão, pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), após furtar energia. O caso aconteceu no início deste mês e a juíza do caso determinou, ainda, o pagamento de multa relativa à fraude.

De acordo com a Neoenergia Coelba, a ligação clandestina foi encontrada na unidade durante operação em conjunto com a Polícia Civil, em 2019. À época, os técnicos da distribuidora verificaram que o bar estava autoreligado, ou seja, a distribuidora havia suspendido o fornecimento do imóvel e o proprietário religou sem autorização da concessionária de energia elétrica.

Prejuízos e denúncias

O furto de energia representa um risco para a população e para quem o realiza. Por ser feito por alguém não autorizado e sem treinamento, o material utilizado pode ficar energizado, fazendo com que as pessoas estejam suscetíveis a choques. Além disso, os “gatos” representam uma carga não dimensionada no sistema de distribuição, podendo causar uma sobrecarga na rede e interromper o fornecimento de vias, bairros e, até mesmo, cidades.

Por estes motivos, é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.