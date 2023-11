Homem é detido após ameaçar enteada | A TARDE

Policiais militares do 23º Batalhão da Polícia Militar de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, prenderam em flagrante um homem por ameaçar familiares.

A guarnição foi acionada para averiguar a denúncia de que um indivíduo estaria fazendo ameaças aos parentes. Quando chegaram no local, os PMs constataram o fato, sendo que a principal vítima do crime era a enteada do suspeito.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a vítima, para a 24ª DT, onde a ocorrência foi registrada. Aos policiais, a vítima informou que esta não seria a primeira vez em que o homem teria ameaçado as pessoas que residem no local.