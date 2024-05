Homem é morto por bala perdida em Camaçari | A TARDE

Um crime chocou moradores do bairro do Phoc III, em Camaçari, na noite de domingo (28). Um homem, identificado como Carlos de Jesus Santos, 31 anos, faleceu após ser atingido por uma bala perdida.

Carlos era conhecido por sua paixão pela música e deixa a mulher e duas filhas. Segundo relatos, o homem costumava compor músicas com seu irmão como um passatempo. Seu velório acontece na Rua América do Sul, no bairro Parque Verde I, n° 04.

O crime está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH) de Camaçari. Ainda não de onde partiu o disparo que matou a vítima.