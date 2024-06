Homem é preso após vender moto furtada por apenas R$ 12,80 | A TARDE

Um homem foi preso na tarde do último sábado (25) em Ibiassucê, no sudoeste da Bahia, depois de furtar uma moto CG 125 Fan e vendê-la por apenas R$ 12,80. O caso foi confirmado pela 94ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) ao site Achei Sudoeste.

Tudo começou quando um mecânico, dono de uma oficina na cidade, notou algo estranho. Um sujeito apareceu com uma moto preta dizendo que o veículo estava com problemas. Ao ser questionado se queria vender a moto, o homem disse que sim e pediu R$ 50. Desconfiado do valor baixo, o mecânico ofereceu apenas R$ 12,80, e o sujeito aceitou na hora, deixando a moto na oficina e sumindo.

Achando tudo muito esquisito, o mecânico ligou para a Polícia Militar. Uma equipe foi até a oficina e começou a investigar. Pouco depois, a dona da moto entrou em contato com a polícia, informando que seu veículo havia sido roubado.

Com as informações em mãos, a polícia saiu em busca do suspeito. Ele foi encontrado e, sem muita resistência, confessou o crime. O acusado, o mecânico e a moto foram levados para a Delegacia Territorial de Guanambi para os procedimentos legais.

Publicações relacionadas