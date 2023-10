Homem é preso com arma de fogo e roupa do exército | A TARDE

Um homem foi preso preso em flagrande por uma por policiais militares da Rondesp, durante a madrugada desta segunda-feira, 16, durante a Operação Bloqueio, em Feira de Santana (BA).

De acordo com a PM, o fato ocrreu urante rondas no Condomínio Reserva do Parque, área da 65 CIPM, quando a guarnição avistou vários indivíduos armados, trajando roupas militares e coletes balísticos.

"Foi solicitado apoio de outras viaturas da Rondesp Leste, feito o cerco, obtendo êxito no encontro de um indivíduo com uma pistola, de cor prata, um colete balístico e roupa do exército. Foi prestado socorro, devido o mesmo está com escoriações, por conta da fuga, ato contínuo foi conduzido para delegacia para lavratura do flagrante.", diz a nota.