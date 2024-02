Homem é preso com quase 100 pedras de crack em Almadina | A TARDE

Uma sacola contendo 58 porções de maconha e 95 pedras de crack foi apreendida na manhã de sexta-feira, 16, em Almadina, no sul do estado. Um homem foi preso.

O flagrante ocorreu quando policiais do 15º BPM realizavam a Operação Garra de Arquimedes e receberam uma denúncia anônima sobre droga no bairro de Massaranduba.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), ao chegarem na localidade, os PMs avistaram um indivíduo que, ao se deparar com a guarnição, tentou fugir, sendo alcançado, detido e revistado. Com ele, foi encontrada a droga.

O suspeito e todo material apreendido foram encaminhados para a delegacia que atende à região.