Homem é preso suspeito em envolvimento na morte de motorista de app | A TARDE

Um homem suspeito de participar da morte de um motorista de aplicativo em 31 de julho de 2022, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira, 27, no povoado de Carnaíba do Sertão, em Juazeiro, norte da Bahia.

O homem também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, e teve uma espingarda apreendida. O crime estava sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) do município.

Ele segue custodiado e está à disposição do Poder Judiciário. Investigadores da DH, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati-Norte) e do Núcleo de Inteligência (NI) da 17ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) participaram das diligências.

Outro suspeito

Em 6 de setembro de 2023, um homem de 35 anos também foi preso sob suspeita de envolvimento na morte de Sidnei. O homem foi autuado no Residencial Mairi, em Juazeiro. A ordem judicial foi cumprida durante a Operação Anjo Piloto.

O caso

O corpo de Sidnei Medrado de Araújo foi encontrado no dia 31 de julho, em uma estrada vicinal próxima a um lixão em Juazeiro. O celular dele foi recuperado na zona rural de Petrolina e encaminhado à perícia.

O veículo da vítima foi localizado por familiares, no dia 30 de julho, no bairro Nova Esperança, sem o aparelho de som e com as portas abertas.