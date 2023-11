Homem foge de presídio em Eunápolis utilizando lençóis como corda | A TARDE

Um homem, identificado como Orlando Cruz Souza, fugiu do presídio de Eunápolis, município localizado no sul do estado da Bahia. A ação aconteceu na madrugada do último domingo, 29 de outubro.

Os agentes policiais seguem na procura do indivíduo, mas, até o momento, ele segue como foragido. O suspeito de 45 anos, conhecido como 'Padeiro', escapou através de um muro da unidade prisional.

De acordo com o site Radar News, Orlando utilizou uma corda improvisada com lençóis para realizar a fuga. Após isso, ele conseguiu chegar à área externa do conjunto penal sem ser notado pelos agentes.

Informações apontam que o suspeito estava cumprindo pena desde 2015, condenado por uma série de assaltos em Eunápolis, utilizando uma pistola roubada da casa de um agente da Polícia Rodoviária Federal.

Até o momento, a polícia investiga o caso e empreende esforços para recapturar o fugitivo.