Homem mantinha esposa e filha trancadas dentro de casa na Bahia | A TARDE

Policiais militares resgataram uma mulher e sua filha, que estavam sendo mantidas em cárcere privado, na tarde desta terça-feira, 03, em Juazeiro, região norte do estado. De acordo com a ocorrência, os militares realizavam rondas na localidade conhecida como Parque Residencial, quando receberam denúncias de populares de que uma mulher estaria presa no interior de um imóvel.

Ao chegarem, os militares constataram o fato, sendo que a mulher havia conseguido abrir a porta da residência. Ela solicitou o apoio das guarnições. a mulher revelou aos policiais que o companheiro em diversas ocasiões saía, levando as chaves do imóvel e deixando ela e a filha trancadas.

Enquanto os militares ouviam o relato, o homem apontado como autor do crime apareceu no local e recebeu voz de prisão. O suspeito e as vítimas foram encaminhados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.