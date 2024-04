Homem morre após carro capotar na BR-030, no sudoeste da Bahia | A TARDE

Um homem morreu após o carro em que estava capotar nesta sexta-feira, 29, na BR-030, trecho no distrito de Sussuarana, entre os municípios de Brumado e Tanhaçu, na região sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 417 da rodovia. A vítima, identificada como Gilvanei, de 36 anos, era o passageiro do veículo. Ele morreu no local e seu corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado.

Informações preliminares apontam que o motorista pode ter perdido o controle da direção e provocado o capotamento, conforme afirma a PRF. O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital de Tanhaçu. Não há informações sobre o estado de saúde dele.