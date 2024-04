Homem morre atropelado após bater carro em caminhão | A TARDE

Um homem morreu atropelado momentos depois de bater o carro que dirigia em um caminhão na BR-116, no trecho da cidade de Antônio Cardoso, a 140 km de Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no domingo, 14, e o caminhoneiro não ficou ferido.

A vítima foi identificada como Alessandro Silva Pereira, de 33 anos. Ainda segundo a PRF, a batida no caminhão foi algo simples e os dois motoristas pararam o veículo para resolver.

Ao descer do carro, Alessandro foi atropelado por outro carro que passava pela rodovia. O motorista não prestou socorro.

A vítima morreu no local e o suspeito pelo atropelamento ainda não foi identificado.