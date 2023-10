Homem morre durante almoço e polícia investiga envenenamento criminoso | A TARDE

A Polícia Civil a Bahia investiga um suposto envenenamento criminoso após um homem morrer depois de ingerir um alimento que estava sua marmita.

O caso ocorreu na última seta-feira, 7, em uma na Fazenda Special Fruit, na cidade de Juazeiro, no norte do estado. Igor Jonatas chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas morreu no local. Um outro homem, identificado como Marcos Vinícius, que também ingeriu o alimento está internado em estado grave.

Ainda segundo a Polícia Civil de Juazeiro, Igor Jonatas teria feito uma aposta com um colega de trabalho, no começo do mês. Ele perdeu a aposta, no valor de R$ 100, mas não fez o pagamento no dia previsto em 2 de outubro, apenas um dia depois.

Ainda assim, Igor Jonatas e o homem envolvido na aposta brigaram no trabalho. O homem teria ameaçado Igor, que chegou a levar uma faca para o local no dia seguinte à confusão, de acordo com depoimentos colhidos pela polícia.

No entanto, a situação pareceu normalizada ao longo da semana. Até que na sexta-feira (6), quando Igor Jonatas e o colega Marcos Vinicius almoçaram juntos e compartilharam as comidas que levavam, como faziam de costume.

Minutos após a ingestão, Igor Jonatas começou a sentir náuseas e outros sintomas. Os colegas pensaram que se tratava de um mal súbito e solicitaram atendimento médico imediato. Ele chegou a ser atendido por uma técnica de enfermagem, que conduziu Igor Jonatas para a UPA em um veículo da empresa.

Porém, logo depois, o colega Marcos Vinicius também começou a apresentar sintomas parecidos e também foi socorrido para o mesmo local. Igor Vinicius não resistiu e morreu, enquanto Marcos Vinicius segue internado na sala vermelha da UPA.

A polícia diz que a autoria e motivação estão sendo apuradas. Guias periciais foram expedidas e o almoço da vítima está sendo periciado.

Com informações do G1 Bahia