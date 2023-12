Homem morre e dois suspeitos de sequestrar família são presos | A TARDE

Um homem morreu e outros dois, suspeitos de sequestrar uma família, foram presos após um confronto com policiais militares nesta sexta-feira, 15, na cidade de Camacan, no sul do estado.

Após receberem a informação que um sequestro teria acontecido no município de Pau Brasil, na mesma região, policiais militares se deslocaram para a localidade e encontraram um veículo com características similares as detalhadas por populares.

Houve uma perseguição e os suspeitos perderam o controle do veículo em que estavam na BR-101. Os homens dispararam tiros contra os policiais e aconteceu revide. Os agentes conseguiram resgatar as vítimas do sequestro e prender um dos criminosos.

Outros três fugiram por uma área de vegetação e buscas foram feitas na região. Houve um confronto e um dos homens ficou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Os outros dois suspeitos fugiram, mas um deles foi localizado ainda nesta tarde desta sexta-feira.

Segundo a Polícia Militar, o homem tinha passagem por tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos arma de fogo, celulares, relógios, pulseiras e colares. O suspeito segue à disposição da Justiça. O outro homem que fugiu é procurado.