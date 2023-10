Homem morre e três ficam feridos em atentado no Recôncavo | A TARDE

Um ataque a tiros no domingo, 1º, terminou com uma pessoa morta e três feridas em uma praça em em Santo Antônio de Jesu1s, no Recôncavo baiano. A Polícia Civil diz que já há indícios de autoria para o crime.

Informações iniciais são de que o crime aconteceu na Praça Doutor Renato Machado, próximo a um bar onde teria acontecido uma briga.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º Batalhão foram acionadas após denúncia de disparo de arma de fogo. Na praça, eles encontraram quatro homens baleados. Um homem morreu ainda no local. Ele foi identificado Luiz Henrique Ribeiro dos Santos, de 29 anos.

Os outros três homens foram socorridos por testemunhas para unidades médicas da região, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

O caso é investigado pela delegacia de Santo Antônio de Jesus.