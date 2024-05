Homicídios marcam fim de semana de violência em Feira de Santana | A TARDE

Dois homens identificados como João Victor Garcez dos Santos, de 25 anos, e Matheus Santos de Abril, de 26, foram mortos entre sábado, 27, e domingo, 28, após receberem vários disparos em um crime que pode ter relação com o tráfico de drogas.

João Victor foi morto no bairro Queimadinha e Matheus Santos no bairro Campo Limpo. De acordo com a Polícia Civil, o primeiro caso aconteceu às 19h, enquanto o segundo ocorreu às 22h30. Não há informações sobre relação entre as duas mortes.

Além dos dois jovens, também foi morto Cláudio Falcão Brito Júnior, de 19 anos, executado em um depósito no bairro Aviário. Ainda um homem que não teve a identidade divulgada foi detido na Avenida Presidente Dutra. Ele ainda tentou fugir após ser perseguido.