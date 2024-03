Hospital de Irecê ganha 67 novos leitos e um centro de parto normal | A TARDE

O Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, ganha, a partir deste domingo,17, 67 novos leitos, sendo 35 de terapia intensiva (UTI), e um centro de parto normal (CPN). A entrega foi realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana. O projeto teve investimento do Governo do Estado superior a R$ 19 milhões entre obras e equipamentos.

Ao todo, a unidade passa a contar com 186 leitos, para atender aos mais de 700 mil habitantes dos 38 municípios da região de Irecê. Além disso, o hospital recebeu uma nova ambulância.

Hospital passa a contar com 186 leitos, no total | Foto: Divulgação

O governador lembrou de seu compromisso de ampliar os serviços voltados para a população feminina na região, especialmente no mês destinado às mulheres.



"Estamos dando a garantia de que, aqui, será feito todo o serviço de parto, inclusive aqueles mais complexos. Serão contratados mais cem profissionais das diversas áreas para acompanhar. Desde pessoas que vão acompanhar o psicológico da mãe, da família, e outros profissionais de primeira mão. Nós chegaremos a, aproximadamente, mil funcionários trabalhando aqui. Hoje, temos uma agenda de cuidado, dirigida, muito em especial, às mulheres, que são quem mais sabem e sentem a importância de termos um equipamento desse em Irecê”, comemora Jerônimo.

“Estamos, simultaneamente, aumentando a capacidade de atendimento e elevando o padrão dos serviços médicos oferecidos, tanto pela contratação de aproximadamente 100 novos profissionais, dentre médicos, enfermeiros e técnicos, seja pela oferta de 10 novos leitos de UTI adulto, 10 leitos de terapia intensiva neonatal e 15 leitos de cuidado intermediário neonatal Canguru e convencional”, completa a secretária Roberta Santana.

A expansão proporcionou ainda, a implantação de um centro de parto normal (CPN), que é um marco significativo na qualidade e humanização do atendimento à saúde materno-infantil. “O CPN representa um ambiente onde a gestante é acolhida e apoiada para vivenciar o parto de maneira mais natural e participativa, priorizando o conforto, a segurança e o respeito às suas escolhas. Neste espaço, a experiência do nascimento é valorizada como um momento único e fundamental, não apenas no aspecto físico, mas, também, emocional e psicológico, tanto para a mãe quanto para o bebê”, explica a titular da pasta estadual da Saúde.

O centro é equipado para proporcionar uma atmosfera serena e acolhedora, semelhante a um lar, onde a gestante pode contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar especializada em parto normal. Profissionais estão à disposição para oferecer cuidados contínuos, promovendo práticas baseadas em evidências que respeitam o tempo e o processo natural do parto. Além disso, o CPN enfatiza a importância do vínculo mãe-bebê desde os primeiros momentos de vida, incentivando o contato pele a pele e o aleitamento materno imediato.

Próxima entrega



Ainda no primeiro semestre deste ano será entregue a reforma do centro cirúrgico e 10 novos leitos de UTI adulto no Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho, um investimento superior a R$ 10,4 milhões apenas em obras. Durante inauguração da ampliação da unidade, o governador Jerônimo Rodrigues também autorizou a Sesab a elaborar o projeto para finalização das obras de reestruturação da emergência clínica pediátrica, da UTI pediátrica, do ambulatório e das áreas administrativas da instituição.