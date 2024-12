Hospital Ortopédico faz mutirão de cirurgias em crianças com Síndrome

Hospital Ortopédico inicia mutirão neste sábado, 14 - Foto: Divulgação

O Hospital Ortopédico da Bahia, única pública gerida pelo Einstein, começa, neste sábado, 14, um mutirão de cirurgias ortopédicas voltado para crianças com Síndrome Congênita de Zika. A iniciativa faz parte da parceria entre o governo do Estado e o Ministério da Saúde.

Ao todo, serão 45 pacientes, entre 5 e 9 anos. A Síndrome Congênita é formada por um conjunto de anomalias, que incluem alterações cerebrais, osteomusculares e neuropsicomotoras.

“A cirurgia é importante para devolver a qualidade de vida aos pacientes e aos cuidadores, além de evitar problemas futuros como dores, dificuldades de se locomover e até sentar”, afirmou o gerente médico ortopedista do hospital, Matheus Azi.

A expectativa é de que os pacientes tenham alta médica até quatro dias. “A unidade está preparada para oferecer o cuidado integral para as crianças vítimas da Zika e aos cuidadores, com reabilitação, orientações e apoio psicológico”, pontuou o diretor médico do hospital, Roger Monteiro.