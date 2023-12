Idoso é preso após confessar matar genro a tiros | A TARDE

Um idoso, de 87 anos, foi preso em flagrante pos suspeita de matar o genro a tiros, na noite de sábado ,16, no bairro Santo Antônio, em Itabuna, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Cristiano Rocha de Matos, de 49 anos, e o idoso como Emanuel Fernandes de Araújo.

Ainda segundo a polícia, o idoso foi encontrado em uma casa ao lado do imóvel onde ocorreu o crime. Ele contou que matou o genro porque a vítima era falsa. Disse ainda que tinham discussões constantemente.

O idoso encaminhado para a 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna). Uma arma usada no crime, além de munições de variados calibres foram apreendidas. A filha do idoso, namorada de Cristiano Rocha, foi levada para o Hospital de Base, em estado de choque. O idoso passou por exames de lesões corporais e está a disposição da Justiça.