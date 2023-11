IFBA abre vagas para professores com salários de até R$ 4,6 mil | A TARDE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abriu um processo seletivo para contratação de professores substitutos por tempo determinado para atuarem em Vitória da Conquista.

São 8 vagas para as áreas de Administração (1); Computação - Programação e Infraestrutura (1); Educação Física (1); Engenharia Mecânica (1); Língua Inglesa (1); Língua Portuguesa (1); Matemática (1) e Química e Ensino de Química (1).

Os contratados terão que cumprir jornadas de 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 3.412,63 a R$ 4.692,37, e acréscimo de auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00.



Para participar, é necessário que o candidato tenha graduação, com certificação de mestrado ou doutorado, conforme as áreas que constam no edital. As inscrições seguem até o dia 10 de dezembro, e devem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio de formulário eletrônico. A taxa de inscrição é de R$ 70 reais.

Provas e avaliações

Os inscritos serão avaliados em duas etapas compostas por prova de títulos e avaliação de desempenho didático, com realização prevista entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024. Ambas etapas são de caráter eliminatório e classificatório.

O processo seletivo tem validade de dois anos, contada a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da administração.